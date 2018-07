Com cartões de presente, usuário poderá comprar músicas, filmes, ebooks e apps; ação é alternativa a clientes sem cartão de crédito

SÃO PAULO – O Google, seguindo os passos da rival Apple, também oferecerá gift cards (“cartões de presente”) em lojas físicas, que poderão ser trocados por músicas, filmes e apps em sua loja virtual, a Google Play. A informação é do blog Android Central, que publicou fotos dos cartões, com os valores de US$ 10 e US$25.

—-

A empresa ainda não anunciou de forma oficial a venda dos gift cards, que trazem consigo as palavras “músicas, filmes, livros, aplicativos e mais”. Logo, não se sabe quando os cartões começarão a ser vendidos efetivamente, tampouco no Brasil. No País, só é possível baixar apps pela Google Play, embora Hugo Barra, gerente mundial de produtos móveis do Google, tenha anunciado em maio que a oferta de música e livros na loja virtual chegaria ao mercado brasileiro em breve.

As compras serão validadas online por um código presente no cartão. Dentro da Google Play, foi encontrada uma URL para a validação do código - play.google.com -, embora ainda esteja inativa.

Os cartões, além de servir como uma opção de presente, com crédito para a aquisição de conteúdo digital, serão uma alternativa para os usuários que só podiam comprar na loja com o cartão de crédito.

A empresa deve ainda apresentar uma nova ferramenta, a lista de desejos, nas quais os usuários poderão selecionar aplicativos, livros, filmes e músicas que tenham interesse em adquirir.

Quanto aos produtos físicos da loja, como o smartphone Galaxy Nexus e o tablet Nexus 7, que estão à venda na Google Play em alguns países, não se sabe se estes poderão ser adquiridos ou receber descontos com os novos gift cards.

A Apple já trabalha com gift cards, com crédito para ser gasto na iTunes Store, App Store, iBookstore e Mac App Store. Os valores vão de US$ 15 A US$ 50.