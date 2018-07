Foto: Reuters

A receita do Google no quarto trimestre cresceu 17 por cento, superando as estimativas de Wall Street, à medida que anunciantes e internautas recorreram ao buscador durante a temporada de compras de final de ano.

Mas a receita do Google ficou no piso da faixa estimada por alguns investidores, e suas ações caíram cerca de 5 por cento no pregão eletrônico nesta quinta-feira, 21.

O Google teve lucro líquido de 1,97 bilhão de dólares, ou 6,13 dólares por ação, nos três meses encerrados em 31 de dezembro.

Isso se compara ao lucro de 382,4 milhões de dólares, ou 1,21 dólar por ação, um ano antes, quando a companhia contabilizou uma perda de 1 bilhão de dólares pela reavaliação do valor de seu investimento na AOL e na provedora de serviços sem fio Clearwire.

Excluindo itens extraordinários, o Google teve lucro de 6,79 dólares por ação, contra previsão média do mercado de 6,48 dólares, de acordo com a Thomson Reuters I/B/E/S.

A receita trimestral do Google, maior buscador da Internet em todo o mundo, totalizou 6,67 bilhões de dólares, acima dos 5,7 bilhões de dólares no quarto trimestre de 2008.