A API funciona com o Google Docs, e analisa imagens de alta-resolução em JPG, GIF ou PNG de até 10 Mb. O texto contido nas imagens é então extraído para um novo arquivo do Google Docs, onde o usuário pode fazer reparos no resultado do filtro OCR. Para usar a ferramenta, é necessário estar logado no Google Docs, e fazer a autorização do serviço.