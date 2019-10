Mike Blake/Reuters O Google diz que proteger a privacidade de seus usuários sempre foi sua prioridade número um

A luta do Google contra uma multa antitruste imposta pela União Europeia, de 2,4 bilhões de euros, será resolvida em fevereiro de 2020 na segunda mais alta corte da Europa, segundo as partes envolvidas no caso.

O Tribunal Geral, em Luxemburgo, ouvirá argumentos do Google e de um grupo de lobby de tecnologia que o apoia, enquanto a Comissão Europeia será apoiada pela Alemanha e oito empresas.

A audiência está marcada para 12 a 14 de fevereiro, disse Richard Stables, presidente-executivo do site de comparação de preços britânico Kelkoo, que está do lado das autoridades de concorrência da UE.

O advogado Thomas Hoeppner, que está assessorando outras três partes do lado da UE, também confirmou as datas.

Há dois anos, a Comissão acusou o Google de favorecer seu próprio serviço de comparação de preços, o Google Shopping, atingindo-o com uma multa pesada e uma ordem para interromper práticas comerciais anticompetitivas e criar condições equitativas para os rivais.

Os grupos que apoiam a Comissão são o grupo de consumidores europeu BEUC, o site britânico de comparação de preços Foundem, que desencadeou a investigação da UE, o site francês Twenga, os grupos editoriais alemães VDZ e BDZV, a EFTA (Associação Europeia de Comércio Livre) e o site de comparação de preços de roupas Visual Meta, da editora alemã Axel Springer.