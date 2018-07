Reuters

O Google vai criar uma incubadora interna de startups desenvolvidas por seus próprios funcionários, de acordo com o site The Information. A nova divisão da empresa – conhecida como ‘Area 120’ – tem como objetivo incentivar equipes da empresa a desenvolver suas ideias com apoio e financiamento do Google.

Os executivos Don Harrison e Bradley Horowitz estariam encarregados de gerir a incubadora, cujo processo de seleção de projetos é bem simplificado: o funcionário só precisa criar um plano de negócios. Se aprovado na Area 120, o funcionário passaria a trabalhar no projeto em tempo integral durante alguns meses.

O Google já incentiva seus funcionários a criarem projetos pessoais. Tanto que o nome da incubadora é uma referência à política da empresa em permitir que 20% da carga horária de seus empregados seja dedicada a pensar em novos projetos.

“Nós incentivamos nossos funcionários para além de projetos regulares, para gastarem 20% de seu tempo para trabalharem no que eles pensam ser mais proveitoso para o Google. Isso irá capacitá-los a serem mais criativos e inovadores. Muitos dos nossos avanços significativos acontecem dessa maneira”, escreveram Larry Page e Sergey Brin em uma carta divulgada em 2004. De acordo com a empresa, serviços como Google News e Gmail surgiram a partir destes breves períodos de reflexão.

A nova divisão, que ficará em um dos escritórios da companhia em San Francisco, também representa um esforço do Google para reter seus funcionários mais talentosos. Vários já deixaram a companhia para iniciar seus próprios empreendimentos, como o cofundador do Instagram, Kevin Systrom, que trabalhou no Google por dois anos.