DIVULGAÇÃO

O Google anunciou nesta sexta-feira, 12, que o YouTube terá uma plataforma exclusiva para transmissão e catalogação de vídeos sobre jogos: é o YouTube Gaming. O site e o app, segundo comunicado da empresa, estarão disponíveis até o final de julho para usuários dos Estados Unidos e Reino Unido.

O funcionamento aparenta ser simples. Dividido em mais de 25 mil páginas sobre jogos, os usuários podem trafegar pelo site ou aplicativo buscando vídeos e transmissões em tempo real de acordo com o game que deseja. O benefício será a restrição de temas, não dificultando a busca por parte dos usuários. “Você pode fazer buscas com confiança, sabendo que pesquisar por ‘call’ vai trazer resultados de ‘Call of Duty’ e não ‘Call me maybe’”, disse a empresa, fazendo referência ao jogo de tiro da Activision e, em seguida, ao hit da cantora Carly Rae Jepsen.

Apesar de ser considerado um site separado do YouTube original, o Gaming terá todos os vídeos disponibilizados no YouTube. E, é claro, todos os vídeos sobre jogos no site original estarão disponíveis na plataforma de games.

O YouTube Gaming chega após a tentativa sem sucesso de compra do Twitch — o maior site de streaming de vídeos sobre games — no ano passado. Quem acabou levando a startup de livestreaming de jogos, porém, acabou sendo a Amazon, por US$ 970 milhões.

Com a chegada do Google no mercado de vídeos e streaming de games, o Twitch fez uma brincadeira no Twitter. A plataforma enviou uma mensagem, cheia de sarcasmo, dizendo: “Bem-vindo, player 2. Me adiciona no Google+”, respondendo ao tuíte que anunciava a chegada do YouTube Gaming.