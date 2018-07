O presidente do Conselho da empresa deixou escapar em entrevista que deve produzir tablet com Android nos próximos seis meses

FOTO: David Moir/Reuters

SÃO PAULO – O presidente do conselho do Google e ex-CEO, Eric Schmidt, deu uma entrevista ao jornal italiano Corriere della Sera citando planos da empresa de fabricar um tablet próprio nos próximos seis meses. O executivo elogiou o pioneirismo de Steve Jobs e aposta em uma competição ainda mais acirrada dos sistemas operacionais Android (que deve ser unificado na versão 4.0 chamada de Ice Cream Sandwich) e iOS da Apple tanto em tablets quanto em smartphones.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

“Nós, nos próximos seis meses temos a intenção de comercializar um tablet da mais alta qualidade. E nas comunicações móveis, o mercado de smartphones verá uma brutal concorrência entre Apple e Android do Google. É o capitalismo.”, disse Schmidt à publicação italiana.

O tablet virá com o novo sistema operacional da marca que interrompe uma corrente de desenvolvimento de versões só para smartphones e outra diferente para tablets. O Ice Cream Sandwich serve nos dois tipos de equipamentos e se ajusta ao tamanho da tela do aparelho.

Eric Schmidt comentou ainda sobre Steve Jobs, falecido em outubro, e sobre a sua antevisão quanto ao sucesso de mercado dos tablets. ”Foi o Michelangelo do nosso tempo. Um amigo meu e de um caráter único, capaz de combinar a criatividade e o gênio visionário com uma capacidade de engenharia extraordinária. Às vezes se encontra gente que tem uma coisa ou outra. Mas não as duas de uma vez. Steve se deu conta do potencial revolucionário dos tablets e criou um produto assombroso, o iPad.”