Empresa está testando protótipo de novo método para monitorar níveis de açúcar no sangue

SÃO PAULO – O Google disse na quinta-feira, 16, que está testando um novo método para que diabéticos monitorem seus níveis de açúcar no sangue usando uma lente de contato equipada com microchips e uma antena.

A empresa disse que um protótipo de sua “lente de contato inteligente” é capaz de gerar uma leitura do nível de glicose de uma lágrima a cada segundo, com o potencial de substituir a necessidade que pacientes com diabetes têm de furar seus dedos para testes com gotas de sangue ao longo do dia.

“Estamos conversando com a Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA, em inglês), mas ainda há muito trabalho à frente para transformar essa tecnologia em um sistema que as pessoas possam usar”, disse o Google em uma publicação em seu blog oficial.

A empresa disse que planeja encontrar parceiros “que são especialistas em levar produtos como este ao mercado”.

/ REUTERS