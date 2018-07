A barra preta localizada na parte superior da página inicial do buscador deve ser substituída

SÃO PAULO – A home do Google deve ganhar cara nova em breve. A empresa está testando um novo formato para a sua página inicial e vai eliminar a barra preta localizada na parte superior da tela que mostra os links para serviços como o Gmail, Youtube e Mapas.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e também no Instagram

Na nova interface, todos os serviços ficarão agrupados em ícones do lado direito do logo da empresa, como mostra a imagem divulgada pelo blog Google Operating System, que divulga informações ainda não oficiais do Google.

Um representante da empresa confirmou ao site CNET, sem fornecer mais detalhes, que eles estão sempre trabalhando em um novo visual para a sua home.

Se oficializado, o novo formato substituirá o da barra preta, usada desde 2011. Em novembro do ano retrasado, o Google chegou a realocar essa barra, transformando-a em uma lista que aparecia abaixo de um logo posicionado no canto superior direto da tela, mas voltou atrás poucas semanas depois.