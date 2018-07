Vídeo mostra par de óculos que projeta informações virtuais no mundo real e é controlado por reconhecimento de voz

SÃO PAULO – O Google confirmou que está mesmo testando um par de óculos de realidade aumentada que transmite dados em tempo real para o usuário. Um vídeo mostrando as possibilidades dos Google Glasses (“óculos Google”) foi divulgado nesta quarta-feira, 4.

Não há previsão de lançamento do produto. Segundo o New York Times, um dos pesquisadores do projeto, Babak Parviz, é um especialista em bionanotecnologia da Universidade de Washington. Ele já desenvolveu uma lente de contato com componentes eletrônicos embutidos que conseguem mostrar pixels.

Na foto abaixo sugere uma “tela inicial”, com diversas opções aparecendo diante dos olhos do usuário.

O recado de um amigo que quer marcar um encontro. O usuário manda confirmação por comando de voz, que é como devem ser operadas a maioria das funções dos óculos.

Uma olhada pela janela mostra quanto graus faz lá fora (em Farenheit).

Já na rua, materializa-se um mapa indicando o caminho até a livraria onde será o encontro com o amigo.

Dentro da livraria, o amigo é localizado.

Na lanchonete, é hora de dar o check-in.

Fazendo videochat e mostrando o pôr-do-sol para a namorada.