Google Shopping Express entrega produtos de lojas físicas comprados pela internet no horário e local escolhidos pelo usuário

SÃO PAULO – O Google começou a testar na quinta-feira, 28, em São Francisco, na Califórnia, o Google Shopping Express. O serviço pretende entregar na casa do usuário produtos de lojas físicas da sua região no mesmo dia, em um horário agendado pelo comprador. Um pequeno número de usuários foi habilitado para testar o serviço gratuitamente por seis meses. Ainda não se sabe quando o Google Shopping Express custará.

—-

Para fazer uma compra, o usuário pesquisa pela internet os produtos que deseja e verifica a disponibilidade nas lojas da região. Depois é só escolher os produtos, adicionar a uma sacola de compras e finalizar o pedido indicando a melhor data e horário para entrega. O Google se encarrega do resto. Estão cadastradas no serviço grandes redes dos Estados Unidos como a Target, Staples e Walgreens.

A entrada do Google neste mercado seria uma forma de competir diretamente com grandes empresas como a Amazon e o eBay, que possuem serviços semelhantes, além de grandes varejistas como o Walmart.

Não há uma data para estreia oficial do serviço. Em um post na internet, o diretor do Google Shopping Express, Tom Fallows, diz que ainda é cedo para fazer previsões sobre a novidade e que, por isso, o serviço ainda está disponível para poucas pessoas.