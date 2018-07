Um novo experimento do Google chamado de Fast Flip tem causado polêmica. O site transforma a leitura de notícias na internet em uma experiência semelhante ao “virar de página” de uma revista ou um jornal de papel, como o próprio experimento é descrito.

No Fast Flip, internautas veem caixas com diversos reportagens publicadas em sites de notícias, geradas automaticamente de acordo com a frequência de publicação e a popularidade. Ao clicar sobre uma delas, o sistema “vira a página” o que cada uma das agências de notícias, sites de revistas e jornais publicaram sobre um mesmo assunto.

De acordo com o site, o conteúdo é gerado por sites parceiros, mas críticos dizem que o Google está sendo irônico ao dar a sensação de a pessoa ler notícias no papel, sendo que o conteúdo online tem sido um dos responsáveis pela crise do mercado editorial.

Apesar de a visualização do Fast Flip não permitir a leitura dos artigos completos e obrigar o acesso à página original para isso, há outro problema. Semelhante ao que acontece com o Google News, os usuários do novo experimento não geram visitas para às páginas do site que produz o conteúdo organizado pelo Google – o que pode reduzir a receita de publicidade dos sites.