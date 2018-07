Esta quinta-feira, 20, começará cedo aqui em San Francisco. Contrariando a tendência dos programadores de passar a madrugada em claro, o Google vai fazer todos acordarem mais cedo para seu grande anúncio. Já há algumas evidências sobre o que pode ser: a Google TV.

A “Smart TV”, como está sendo chamada, é fruto de uma parceria do Google com a Sony, Intel e Logitech. Ninguém confirma nada, mas o diretor da América Latina do Google, Ricardo Blanco, já avisou que é bom estar aqui na quinta pela manhã (8h30 em San Francisco, 12h30 em Brasília) cedo para ver o que será anunciado.

O blog TechCrunch chegou mais perto: trocando a URL do site do evento direcionado à imprensa, eles descobriram que amanhã haverão dois anúncios grandes: um relacionado à Android e outro à TV. Vem coisa grande aí.

A apresentação será transmitida ao vivo aqui. Você também acompanha pelo blog e pelo Twitter do Link na hashtag #io2010.

(foto: @zorrobiwan)