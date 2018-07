O Google anunciou para a próxima temporada (outono nos Estados Unidos) o lançamento de sua set top box para reprodução de vídeos da web na televisão — a Google TV. O aparelho deve funcionar como já fazem Apple TV, Amazon e Netflix, oferecendo conteúdo digital diretamente na televisão.

O maior desafio enfrentado pela empresa californiana no momento é convencer as emissoras de que o serviço será rentável e não vai esvaziar a audiência diária da transmissão tradicional. Fontes do Wall Street Journal revelaram que executivos de grandes canais de TV nos Estados Unidos estão reticentes com a proposta devido ao interesse do Google de disponibilizar todo e qualquer vídeo feito para a web na TV. Segundo os executivos, a iniciativa poderia povoar o serviço de conteúdo pirata ou de baixa qualidade, diluindo a importância das produções originais televisivas.

A Google TV vai enfrentar a concorrência da Apple TV e da Microsoft — presente no mercado com o serviço Zune, que roda pelo Xbox 360. Netflix e Amazon também oferecem conteúdo digital sob demanda em diferentes equipamentos — como o TiVo, e o próprio Xbox.

Segundo especialistas, o objetivo do Google com o lançamento é entrar no mercado de publicidade para TV — que movimenta cerca de US$ 70 bilhões por ano nos Estados Unidos. A empresa deve ter maior facilidade para conseguir parcerias com produtores de conteúdo de menor expressividade e público e temas selecionados, convencidos pela chance de ampliação da própria visibilidade e base de espectadores.

A empresa já fechou acordo com Sony, Logitech, Intel, e com o provedor de TV por assinatura americano Dish Network. As parcerias ainda possuem foco mais voltado para o desenvolvimento do hardware que de conteúdo. Saiba mais sobre a Google TV no site oficial, ou conferindo o vídeo abaixo: