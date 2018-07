Usuários terão 15 GB para usar no Gmail, no Drive ou no Google+ Photos; antes, espaço de cada um era separado

SÃO PAULO – O espaço usado para salvar documentos, guardar imagens ou manter uma caixa de e-mail lotada agora será compartilhado entre diferentes serviços do Google. Os usuários poderão usar todos os 15 gigabytes (GB) de armazenamento gratuito como quiser, seja no Gmail, no Drive (para salvar todo tipo de documento e arquivo) ou no Google+ (para guardar imagens).

—-

Antes o espaço do Gmail só podia ser usado para e-mails e, do Drive, para documentos e arquivos. Com o espaço compartilhado entre os serviços, usuários do Gmail não ficarão mais limitados aos 10 GB gratuitos que antes eram fornecidos pelo Google. Da mesma forma, os usuários do Drive poderão usar mais do que os 5 GB que antes eram oferecidos gratuitamente.

A integração, anunciada na segunda-feira, 9, pelo Google, deve simplificar o uso dos serviços de armazenamento online.

“À medida que a experiência (de compartilhar conteúdo online) fica mais direta, o armazenamento separado já não fazia muito sentido”, disse a empresa em seu blog. “Com o novo armazenamento integrado, não é preciso se preocupar com o que você está guardando e onde.”

Além dos 15 GB gratuitos, é possível comprar mais espaço para o arquivo virtual do Google, vendidos em planos de assinaturas mensais. Para ter 100 GB, por exemplo, o valor é de US$ 4,99 por mês. O espaço é suficiente para a necessidade da maior parte das pessoas. O Google oferece ainda 200 GB por US$ 9,99 por mês.