O Google concordou nesta nesta sexta-feira, 19, em apagar as informações privadas de internautas que obteve de forma irregular enquanto foram tiradas as fotos para desenvolver o serviço de mapas Street View e em preparar melhor seu pessoal.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

As informações foram dadas pelo responsável pela Comissão de Informação britânica (ICO), organismo para a proteção da privacidade, Christopher Graham.

Há algumas semanas, a comissão decidiu investigar o Google depois que a empresa admitiu ter copiado senhas e e-mails ao capturar as fotografias.

Segundo Graham, a empresa submeterá seu pessoal no mundo todo a treinamentos sobre segurança e proteção de dados pessoais, enquanto apagará todos os dados privados recolhidos pelo Street View no Reino Unido.

“Estou muito contente por ter um firme compromisso do Google, que trabalhará com minha comissão para melhorar a gestão da informação pessoal”, disse Graham, que garantiu que não quer que os problemas se repitam e manifestou sua satisfação pela decisão da empresa de tomar medidas em todas as partes do mundo.

O vice-presidente de Engenharia e Investigação da companhia, Alan Eustace, garantiu que todos os empregados terão a formação adequada sobre proteção de dados.

A ICO decidiu abrir a investigação por conta de um relatório feito no Canadá que indica que o Google supostamente violou a intimidade de milhares de internautas, o que teria ocorrido também em outros países. A empresa reconheceu o problema.

/ EFE