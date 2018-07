FOTO: Reprodução FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – O assistente pessoal Google Now ganhou uma nova função no sistema Android. O aplicativo vai avisar os usuários do transporte público em que região ele precisa descer para não perder a parada do ônibus ou trem.

O usuário poderá configurar um alerta para avisá-lo sobre a proximidade do ponto de parada em endereços pré-definidos, como o residencial ou de trabalho. A opção de configurar um alerta será exibida quando o usuário abrir o Google Now dentro do ônibus ou trem.

O sistema estima quanto tempo o deslocamento até o destino vai demorar e indica o horário e local onde o usuário deve sair do veículo. O alerta só funciona quando o Google Now está aberto no celular.