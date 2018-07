Transação custou US$ 12,5 bilhões e deve tornar Android, presente em aparelhos da Motorola, ainda mais forte

O tablet Xoom da Motorola com o sistema operacional do Google. FOTO: Beck Diefenbach (REUTERS)

O Google anunciou nesta segunda-feira, 15, que vai comprar a Motorola Mobility por cerca de US$ 12,5 bilhões em dinheiro em uma estratégia para impulsionar o uso de seu sistema operacional Android.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Em sua maior aquisição até agora, o Google vai pagar US$ 40 por ação da Motorola, um ágio de 63% sobre o valor de fechamento da ação da fabricante de celulares na sexta-feira passada em Nova York. As ações da Motorola disparavam 59% no pregão eletrônico desta segunda-feira, 15.

O Google tem tentado se firmar no mercado de smartphones, mas seus esforços têm sido minados por falta de patentes na área de telefonia móvel.

No início deste mês, após o Google ter perdido um leilão para compra de milhares de patentes da falida Nortel, o diretor da área jurídica da companhia de buscas, David Drummond, criticou Microsoft, Apple, Oracle e “outras empresas”. O executivo acusou as companhias de atuarem em conjunto para obterem as patentes da Nortel e prejudicarem o desenvolvimento do Android.

Um fonte próxima à negociação anunciada nesta segunda-feira disse que o Google decidiu adquirir a Motorola Mobility precisamente após perder a corrida pelas patentes da Nortel.

“É mais do que apenas uma venda de patente. É obviamente uma mudança estratégica é que mais importa para o Google”, disse a fonte.

O acordo também pode representar uma vitória para o investidor Carl Icahn, maior acionista da Motorola. Ele já havia instado a companhia a dividir seu portfolio de patentes a fim de monetizar o crescente interesse em tecnologia sem-fio. Até o fim de julho, Icahn possuía uma fatia de 11,36 por cento da empresa.

Em um comunicado, Icahn disse que a aquisição “é um grande resultado para todos os acionistas da Motorola Mobility”.

O Google afirmou que espera que a compra da Motorola, que tem 80 anos de história no setor de telecomunicações, deve ser concluída até o final deste ano ou início de 2012. A intenção da gigante das buscas na web é operar a Motorola como um negócio separado do restante da companhia.

No blog do Google, o presidente-executivo e co-fundador da empresa, Larry Page, afirma que a aquisição não muda o compromisso da empresa ante sua plataforma. “A Motorola vai continuar sendo uma licenciadora do Android e o Android continuará aberto”.

A compra da Motorola acontece depois que a fabricante de celulares decidiu em 2008 usar apenas o Android em seus smartphones.

Segundo o Google, atualmente mais de 150 milhões de aparelhos operam com o Android, produzidos por 39 fabricantes, em 123 países.

*Atualizado às 13h45

/Reuters

+ Leia mais no Radar Tecnológico