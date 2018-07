Edição especial da próxima semana terá tiragem de 1 milhão de exemplares. FOTO: EFE Edição especial da próxima semana terá tiragem de 1 milhão de exemplares. FOTO: EFE

SÃO PAULO – O Google vai doar 250,00 mil euros (cerca de R$ 800 mil) para revista francesa Charlie Hebdo, que foi vítima de um ataque por dois homens armados na quarta-feira, 12, resultando na morte de 12 pessoas.

Segundo o jornal britânico The Guardian, a doação do Google faz parte de um fundo de estímulo à inovação na imprensa da companhia.

Além do Google, jornais e revistas da França doarão outros e 250,00 mil euros para a revista, que promete publicar uma nova edição com tiragem de 1 milhão de cópias na semana que vem – a circulação normal do semanário é de 60 mil exemplares.

Transportadoras e gráficas também devem apoiar a iniciativa e não vão cobrar os custos para imprimir e distribuir a próxima edição do Charlie Hebdo.