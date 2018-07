Empresa anunciou a criação da Aliança Automotiva Aberta em parceria com montadoras para levar sistema operacional para automóveis até o fim deste ano

SÃO PAULO – O Google anunciou nesta segunda-feira, 6, uma parceria com as montadoras Audi, GM, Honda e Hyundai, e com a Nvidia para criar a Open Automotive Alliance (OAA, Aliança Automotiva Aberta ) que vai trabalhar para levar o sistema Android para os carros conectados.

A iniciativa é semelhante a Open Handset Alliance criada pela empresa em 2007 para desenvolvimento do sistema Android para smartphones, que hoje é o mais usado mundialmente.

O grupo espera criar uma plataforma para integrar o sistema Android aos carros já no fim deste ano. “Estamos trabalhando com nossos parceiros para permitir melhor integração entre carros e dispositivos Android para criar uma experiência segura e otimizada. Nós também estamos desenvolvendo novas ferramentas para a plataforma Android que vão permitir aos carros se tornarem um aparelho conectado”, divulgou o Google, em nota.

Em junho, a Apple já havia anunciado uma iniciativa similar chamada iOS in the car (iOS no carro) para que os usuários de dispositivos móveis da marca possam escutar música, exibir mapas e enviar mensagens do seu carro a partir deste ano.

São parceiros da Apple na empreitada as montadoras Honda, Mercedes Benz, Nissan, Ferrari, Chevy, Infiniti, Kia, Hyundai, Volvo, Jaguar e Acura, sendo que Honda e Hyundai agora também são parceiros do Google.