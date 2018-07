Sites mais populares da empresa vão ter nomes alterados para se integrarem à nova rede social Google Plus

Na lista dos 10 sites mais visitados do mundo, Blogger vai passar a se chamar Google Blogs

SÃO PAULO – Quem já está para lá de habituado a utilizar o Picasa para publicar fotos e o Blogger para, como o próprio nome diz, blogar, pode ir dando adeus às duas famosas marcas, pois o Google, dono de ambos sites, pretende extingui-las.

Calma. O gigante das buscas não irá tirar os dois serviços do ar, até porque eles estão entre seus produtos mais populares. A empresa apenas pretende renomeá-los, adicionando o prefixo “Google” aos seus nomes, segundo informa uma reportagem publicada pelo site Mashable.

A iniciativa, segundo a matéria, faz parte do esforço da empresa para unificar as marcas de seus produtos em torno do Google Plus, a recentemente aposta da empresa nas redes sociais.

Uma fonte ligada à empresa informou que os serviços deverão chamar Google Photos e Google Blogs e disse que o mesmo deve ocorrer com vários outros produtos que não possuem essa identificação explícita com o Google. Entretanto, a fonte destacou que o Youtube deve ficar de fora desse processo.

Não se trata porém de uma mudança sem precedentes. Em 2008, dois anos após adquirir a JotSpot, a empresa a rebatizou como Google Sites. Em 2007, o Google adquiriu a GrandCentral, plataforma de voz via IP (VOIP) e a relançou como Google Voice, em 2009.

O Picasa e o Blogger também foram aquisições, embora bem anteriores (em 2004 e 2003, respectivamente). O Blogger, criado pelo co-fundador do Twitter, Evan Williams, está hoje entre os 10 sites mais visitados do mundo.

“Embora a mudança possa irritar alguns usuários, ela permite que o Google integre as duas ferramentas ao Google Plus… e isso faz todo o sentido já que são os dois produtos que mais reúnem usuários”, diz a matéria.

A transição deverá ocorrer em algumas semanas. A data deve se alinhar com o lançamento oficial do Google Plus, que deve ocorrer em 31 de julho.

O esforço de unificação de marca será o maior da história do Google, que nunca o fez com um serviço tão grande, como é o Blogger. A popular ferramenta de criação e gestão de blogs já vinha recebendo atenção especial da empresa, que, em março, anunciou que faria uma reformulação total no site. Porém, ninguém esperava que isso incluísse a mudança da sua marca.

Na data do lançamento oficial da rede social do Google, segundo o Mashable, todos os perfis privados serão excluídos. “Acreditamos que o Google não irá querer perfis privados depois de lançar o Google Plus e que irá encorajar os usuários que buscam um pouco mais de privacidade a utilizar a ferramenta Circles.”