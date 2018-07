Óculos inteligente deixará de ser vendido no dia 19. FOTO: Divulgação Óculos inteligente deixará de ser vendido no dia 19. FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – O Google confirmou nesta quinta-feira, 15, os boatos que nos últimos meses rondaram a marca: a empresa vai parar de vender os seus óculos inteligentes Google Glass.

Em um texto publicado na rede social Google Plus, a empresa anunciou que as vendas ao público geral por meio do programa chamado Explorer serão encerradas na próxima segunda-feira, 19. A empresa continuará dando acesso aos óculos a desenvolvedores e empresas que se inscreverem no programa “Glass no Trabalho”, destinado a estudar como o Google Glass pode ajudar profissionais como médicos e cineastas.

O fim de uma era?

Esse, porém, não é o fim dos óculos inteligentes. O Google vai trabalhar em uma nova versão reformulada do Google Glass para o público geral. A atual chefe do projeto, Ivy Ross, continuará à frente do desenvolvimento do Glass, que sairá do laboratório experimental Google X e se tornará uma divisão independente dentro do Google, segundo o Wall Street Journal. Ross será chefiada por Tony Fadell, chefe do Nest Labs, onde é desenvolvido o termostato inteligente adquirido pelo Google em 2014 por US$ 3,2 bilhões.

A ideia é que o projeto do Google Glass daqui pra frente siga os passos de inovações de empresas como a Apple, que desenvolvem produtos em segredo e lançam no mercado apenas quando estão totalmente prontos.

No Google Plus, a equipe de desenvolvimento do Google Glass afirma que se graduou no laboratório Google X e agradece aos usuários que participaram do programa Explorer. “O Glass estava na sua infância e vocês aceitaram dar os primeiros passos e nos ensinar a andar. Nós ainda temos trabalho a fazer, mas agora estamos prontos para colocar sapatos na nossa criança e ensiná-la a correr”, diz o texto.

Mudança

Questionamentos sobre o futuro do Google Glass tiveram início nos últimos meses, após vários funcionários importantes do projeto deixarem o Google, incluindo o líder de desenvolvedor Babak Parviz, o engenheiro elétrico chefe Adrian Wong, e o diretor de relações com desenvolvedores Ossama Alami.

Diversas reportagens mostraram que desenvolvedores começaram a abandonar projetos com os óculos por falta de consumidores ou pelas limitações do dispositivo.

Além disso, um consórcio de financiamento do Glass criado pela Google Ventures e dois dos maiores investidores de risco do Vale do Silício, Kleiner Perkins Caufield & Byer e Andreessen Horowitz, silenciosamente apagou seu website, encaminhando usuários para o site principal do Glass.

No ano passado, os jornalistas do Estadão testaram o Google Glass na redação. Confira o vídeo: