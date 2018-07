O Google anunciou nesta quinta-feira, 2, que acaba de lançar um novo algoritmo para penalizar automaticamente, no site de buscas, as empresas que tratem mal os seus clientes.

A decisão foi motivada por uma reportagem publicada em novembro pelo jornal New York Times, que explicava como uma empresa poderia subir no ranking de pesquisas impulsionada por uma grande número de críticas negativas.

“A principal premissa do artigo foi era que quem fosse malvado na internet poderia se dar bem nos negócios”, diz o engenheiro-chefe do Google, Amit Singhal, que disse ter se horrorizado ao conhecer a história.

O jornal explicava que as queixas dos usuários na web serviriam para aumentar o número de acessos que uma página recebia, e isso favorecia uma melhor visibilidade da mesma no Google.

A modificação no algoritmo, chamada pela empresa de “solução inicial”, tirou muitas posições no ranking das empresas citadas no artigo, assim como “centenas” de outras que, na opinião do Google, “oferecem uma experiência de uso extremamente pobre”.

