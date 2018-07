FOTO: EFE FOTO: EFE

MOUNTAIN VIEW – O Google se comprometeu na quarta-feira, 14, a publicar informações sobre a diversidade étnica de seus funcionários, após os protestos nos quais a empresa foi acusada de não contratar pessoas suficientes que pertencem a minorias como os hispânicos e os afro-americanos.

Trata-se da primeira vez que o Google adquire um compromisso desse tipo, após ter se negado durante anos a oferecer esses números, e que aconteceu após o protesto realizado nesta quarta-feira em frente à sede da empresa em Mountain View, no estado americano da Califórnia, por ativistas liderados pelo reverendo afro-americano Jesse Jackson.

“Estamos trabalhando muito duro porque não fizemos o suficiente e ainda podemos melhorar”, disse o diretor de assuntos jurídicos do Google, o afro-americano David Drummond, que se comprometeu a divulgar as informações étnicas dos funcionários da empresa no próximo mês.

Por sua parte, o reverendo Jackson se queixou que hispânicos e negros têm pouca representação nas companhias tecnológicas como o Google e pediu que a empresa ofereça mais oportunidades para essas minorias.

Além dos ativistas a favor da contratação de minorias, se concentraram em frente à sede do Google – onde os acionistas da companhia faziam seu encontro anual- outros manifestantes que questionavam a empresa por seus vínculos com organizações conservadoras que não incluem em sua agenda a luta contra as mudanças climáticas.

O Google possui cerca de 50 mil funcionários e percentual de minorias étnicas que compõem seu quadro é desconhecido.

/EFE