O Google anunciou nesta quinta-feira, 24, que chegou a um acordo com a autoridade europeias responsável pelas patentes do continente para que sua tecnologia seja utilizada para traduzir cerca de 50 milhões de patentes.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

O Escritório Europeu de Patentes (EPO, na sigla em inglês), com sede em Munique, na Alemanha, vai passar a usar o Google Translate para traduzir suas patentes para 28 idiomas europeus, além de russo, chinês, japonês e coreano.

O acordo permitirá que pesquisadores e curiosos busquem patentes nas três línguas oficiais do Escritório – inglês, francês e alemão – e traduzam os documentos no site do EPO. As traduções servirão apenas para propósitos informativos e de pesquisa e não substituem a tradução feita por um profissional exigida em processos legais.

Calcula-se que o projeto estará completo em 2014. “As máquinas de tradução ajudam a superar as barreiras idiomáticas e tornam universalmente acessíveis as informações contidas nas patentes”, afirmou o presidente da EPO, Benoit Battistelli.

O acordo entre Google e EPO representa uma oportunidade de simplificar o sistema europeu de patentes e de “facilitar o desenvolvimento da patente unitária”, segundo Battistelli.

Anos de disputas entre os 38 países membros da EPO impediram um acordo sobre o idioma oficial da patente unitária, e a nova parceria podería levar essa questão de volta para a pauta de discussões.

O Google terá acesso a todas as patentes traduzidas – mais de 1,5 milhão de documentos e cerca de 50 mil patentes a cada ano – para que possa aperfeiçoar sua tecnologia de tradução.

/ AP