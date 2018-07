Eric Schmidt afirma que empresa está de portas abertas para gigantes com0 Twitter e Facebook

Eric Schmidt, presidente do conselho do Google, na sede da empresa em Buenos Aires, em março deste ano. FOTO: ENRIQUE MARCARIAN/REUTERS

IDAHO – O Google está deixando a porta aberta para maiores cooperações com gigantes das mídias sociais como Facebook e Twitter e acredita haver espaço para várias redes sociais em um momento no qual lança a sua própria, disse o presidente do conselho da companhia, Eric Schmidt.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Schmidt, que deixou o posto de presidente-executivo ao co-fundador Larry Page em abril e, agora, gerencia assuntos ligados ao governo, disse ser muito cedo para afirmar como está indo sua nova rede social, o Google Plus. Mas um indicador chave do sucesso é o número de pessoas pedindo para fazer parte do grupo limitado que tem acesso atualmente ao Plus, lançado em modo de testes na semana passada.

Um dos recursos mais populares do Plus, especialmente entre usuários jovens, é o de videoconferências, disse.

Referindo-se a dois serviços que podem ser vistos como rivais do Google Plus, Schmidt disse que “adoraria ter uma integração maior com o Twitter e o Facebook”.

O acordo de buscas entre Google e o Twitter expirou recentemente e, apesar de uma “discussão substancial e longa”, as companhias não chegaram a um novo acordo, disse.

E a proposta do Google de discutir a importação de contatos do Facebook para o Plus não chegou a lugar nenhum, disse Schmidt.

Schmidt vê um futuro no qual existirão diversas formas de representação de identidade na internet e uma série de redes sociais, apesar de críticos afirmarem que o serviço do Facebook, com milhões de usuários ao redor do mundo, está muito consolidado para permitir uma competição séria.

/ REUTERS

—-

Leia mais:

• +1 Tentativa

• Facebook lança bate-papo em vídeo

• Google bloqueia Migrakut