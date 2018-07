Ainda é só para os Estados Unidos, mas o Google lançou oficialmente, na terça-feira, 22, seu serviço que promete revolucionar (mais uma vez) a comunicação — dessa vez, a telefônica. Se trata do Google Voice. Ele oferece um único número de telefone para que você recebe e gerencie todas suas ligações.

O serviço já estava no ar desde o ano passado, mas em fases de testes e era necessário ser convidado para entrar. A partir de agora, todos (os americanos, por enquanto) podem usá-lo. O Voice é como uma grande central telefônica: todos seus contatos ligam para apenas um número — o oferecido pelo Google — e o Google distribui as chamadas para seu telefone residencial, do trabalho ou celular, ou para os três ao mesmo tempo, ou para nenhum, depende do que for mais conveniente para você.

Vídeo do Google explica o Voice (em inglês):

No Voice também é possível, ao receber uma chamada, escolher gravar a ligação, transferi-la para a caixa postal e ouvir o recado enquanto ele está sendo gravado. Transcrição das ligações, bloqueio de chamadas, conferências por telefone gratuitas e envio de SMS para seu e-mail estão entre os outros serviços oferecidos.

Não quer mudar de nome de celular, mas quer ter usar esse sistema? Tudo bem, a portabilidade numérica é permitida. Além disso, o Voice é gratuito e integrado ao Gmail. Falta saber quando ele será disponibilizado para outros países.

A imagem abaixo mostra a evolução das comunição telefônicas até chegar no Google Voice