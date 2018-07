Google Voice vai permitir portabilidade de número

O Google Voice, serviço multi-uso de telefonia do Google, anunciou que será possível que seus usuários utilizem números tradicionais de celular para ter acesso à parte das funcionalidades do sistema. Até agora, um dos grandes problemas do Voice era não permitir a portabilidade do número original dos clientes que migravam para o serviço.

27/10/2009 | 18h03

Por Redação Link - O Estado de S. Paulo