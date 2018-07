O processo na Itália não é a primeira confusão jurídica enfrentada pelo Google. Dona do maior repositório de sites e principal ponto de partida da web contemporânea, a empresa precisou enfrentar diversas batalhas locais para atingir o posto de potência multinacional que ocupa hoje. Confira abaixo algumas das principais:

China x Google

A encrenca entre o site e a potência asiática existe desde a entrada do Google na China, quando diversas condições foram impostas para o funcionamento do buscador no país. As tensões aumentaram no fim do ano passado, com um ataque hacker ao Gmail de ativistas políticos, e aos servidores da empresa na China.

Itália x YouTube

A empresa sofreu um forte golpe nesta quarta-feira, ao ser condenada por violar a privacidade de um menino que sofre de autismo. Um vídeo foi postado no YouTube mostrando a criança sendo assediada por outros estudantes, o que provocou diversas manifestações de grupos de direitos humanos. O Google também vive relação delicada com o primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi, que nos últimos meses enfrentou grande polêmica com a proliferação de sites críticos à sua política

Brasil x Google

O Orkut tem sido uma das maiores fontes de problemas do Google no Brasil, levando a empresa norte-americana a ameaçar a rede social de fechamento diversas vezes nos últimos anos. Polêmicas em torno de comunidades sobre drogas, pedofilia ou infração de direitos autorais frequentemente tornam o Orkut alvo de manchetes de jornal. O YouTube também chegou a ser bloqueado por aqui, após episódio em que um vídeo da apresentadora Daniela Cicarelli supostamente fazendo sexo na praia circulou a web.

EUA x Google

O Digital Millenium Copyright Act (DMCA) ainda exerce grande força sobre o conteúdo do Google, forçando a remoção de sites e conteúdos protegidos por direitos autorais quase diariamente. O YouTube é bloqueado em praticamente todas as escolas do sistema de ensino público norte-americano.

Alemanha e França x YouTube

Entre o fim de 1997 e o começo de 1998, o Google se envolveu em polêmica com a rede CNN quando a emissora identificou diversos vídeos com conteúdo anti-semita e neonazista, incluindo um documentário em seis partes que nega a existência do holocausto, e que acabou sendo retirado do site por infração aos termos de uso.

Turquia x YouTube

O YouTube já foi bloqueado na Turquia diversas vezes, por motivos que vão desde troca de ofensas entre turcos e gregos através de vídeos, e até por falta de alvará de funcionamento no país. O site é atualmente inacessível por vias normais na Turquia, mas o bloqueio é superficial e facilmente ultrapassável.

Tunísia x YouTube

O site foi bloqueado no país africano no fim de 2007, sem nenhum motivo oficial ter sido apresentado. O acesso ao site na Tunísia leva a uma mensagem de erro 404 (página inexistente).

Tailândia x YouTube

O país entra em constantes atritos com o site de vídeos por conta de denúncias políticas e imagens difamatórias à família real e membros da aristocracia. O YouTube já foi bloqueado e desbloqueado diversas vezes no país.

Turcomenistão x YouTube

O site foi bloqueado no fim de 2009, junto com diversos outros, pelo único provedor oficial do país, a Turkmentelecom. Nenhum motivo foi apresentado.

Líbia x YouTube

Um dos casos mais recentes de censura ao YouTube, a Líbia bloqueou o site no começo deste ano por conta de vídeos de protestos e demonstrações políticas contra o governo, e por causa de imagens difamatórias da família do ditador Muammar Khadafi.