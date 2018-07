Problema no Plus inunda caixa de entrada dos usuários com mensagens de notificações durante no sábado

A falta de espaço nos servidores do Google+ causou um erro no sistema da rede social do Google no fim de semana. O problema no sábado, 9, fez com que o Plus enviasse dezenas de e-mails repetidos para os usuários, lotando a caixa de entrada com as notificações.

“Nós não esperávamos um tráfego tão alto, mas deveríamos ter”, disse o vice-presidente do Google Vic Gundotra em seu perfil. FOTO: REPRODUÇÃO

O vice-presidente do Google Vic Gundotra, responsável pelo desenvolvimento das ferramentas sociais do Google, se desculpou pelas mensagens de spam causadas pelo problema.

“Por cerca de 80 minutos, nós ficamos sem espaço de disco no serviço que acompanha as notificações”, escreveu ele. “Nosso sistema ficou mandando as notificações. E mandando e mandando. Ixe. Nós não esperávamos um tráfego tão alto, mas deveríamos ter. Obrigado por nos ajudarem neste teste, e mais uma vez, nos desculpem pelo spam.”