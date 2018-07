Modelos portáteis facilitam a captura de imagens durante a prática de esportes radicais. FOTO: Divulgação Modelos portáteis facilitam a captura de imagens durante a prática de esportes radicais. FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – A fabricante de câmeras portáteis GoPro anunciou nesta segunda-feira, 19, que deu entrada no seu pedido de abertura de capital (IPO, na sigla em inglês). A empresa registrou um S-1 (documento com informações da empresa) na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês).

A empresa espera arrecadar US$ 100 milhões com a oferta e terá seus papéis negociados na NASDAQ sob a sigla GPRO. Os bancos que vão subscrever a oferta serão JP Morgan, Citigroup e Barclays.

No S-1, a empresa diz que planeja desenvolver novos modelos, aumentar seus esforços em marketing para tornar sua marca mais famosa e expandir sua atuação internacional. A empresa também diz que pretende se voltar mais para o mercado de mídia.

A GoPro foi criada em 2004 pelo surfista americano Nick Woodman, que queria filmar suas próprias aventuras. A câmera pequena (tem em torno de 15 centímetros), fácil de manejar, capaz de resistir a condições adversas (é à prova d’água e resistente a quedas) e capaz de capturar imagens com qualidade se tornou um hit e rendeu diversos vídeos de sucesso na internet que impulsionaram as vendas.

A GoPro é líder de mercado e já vendeu 8,5 milhões de unidades. Woodman, seu fundador, de 38 anos, já entrou na lista de bilionários da Forbes com uma fortuna estimada em US$ 1,2 bilhões.

O documento registrado na SEC mostra que a GoPro teve crescimento expressivo nos últimos anos e, ao contrário de outras empresas de tecnologia, vai abrir capital no azul. Em 2011, faturou US$ 234,23 milhões. Em 2012 foram US$ 526 milhões e, em 2013, a receita foi de US$ 985,73 milhões, com lucro de US$ 60,57.