Drone da empresa DJI com GoPro instalada. FOTO: Divulgação Drone da empresa DJI com GoPro instalada. FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – A GoPro deve começar a comercializar sua própria linha de drones com câmeras da marca embarcadas a partir de 2015. Assim, a empresa ganha autonomia no mercado de drone, que conta com diversos aeromodelos de uso comercial com as câmeras GoPro sendo vendidas em conjunto – como a DJI Phantom 2, bastante popular no Brasil – ou com espaço reservado para uma câmera pequena e leve.

Some essas características ao fato de gravar em alta definição e o dono de um drone acaba recorrendo à GoPro.

A expectativa é de que a empresa americana, criada em 2002 por Nick Woodman, passe a cobrar de US$ 500 a US$ 1 mil pelos drones.

Como comparação, a DJI Phantom 2 pode ser encontrada por, em média, US$ 700; uma 3D Robotics IRIS+ pode sair por US$ 750; enquanto os mini-helicópteros da Parrot não passam de US$ 500. No Brasil, esses valores chegam a alcançar R$ 5,5 mil.

As informações são do The Wall Street Journal.

Na última semana, a GoPro anunciou que passaria a produzir suas câmeras no Brasil em parceria com a Flextronics, com unidades em Manaus, Sorocaba e São Paulo.

Com a produção nacional, o modelo Hero 3+ Black Edition passa a custar R$ 1,7 mil (30% a menos que a versão importada, que saía por R$ 2,4 mil).

Para janeiro, está prevista a chegada da Hero 4, modelo topo de linha da empresa, capaz de filmar em 4K e equipada com tela sensível ao toque.