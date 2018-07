Das profundezas das florestas do oeste da África, os gorilas das montanhas de Uganda estão se preparando para twittar por sua sobrevivência.

Com o lançamento, hoje, da campanha Seja Amigo de um Gorila, fãs humanos desses primos distantes logo poderão acompanhar o drama diário de um dos 720 gorilas que ainda vivem ali sob a ameaça de extinção.

Quando o site friendagorilla.org entrar no ar, os visitantes poderão assistir a vídeos, ver fotos e seguir as pessoas que acompanham esses animais em redes como o Facebook e o Twitter. Qualquer um poderá ver uma mãe gorila ninando seus filhotes, jovens adultos brigando para se tornarem chefes ou a rotina de um macho adulto de 225 quilos.

Os organizadores afirmam que a campanha é a primeira a usar as redes sociais para fins ambientais diretos e esperam que ela vai gerar US$ 100 mil nos primeiros três meses e mais US$ 350 mil no primeiro ano.