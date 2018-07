Nesta segunda, 9, o governo alemão deu a seus ministros e servidores uma notícia triste: devido ao aumento ‘dramático’ de ataques virtuais, eles não devem mais usar Blackberrys ou iPhones.

O anúncio tem origem numa recomendação ‘urgente’ da agência federal de segurança de TI alemã, a BSI, de que os oficiais do governo usassem aparelhos da marca Simko, oferecidos pela Deutsche Telekom. O ministro do interior Thomas de Maiziere explicou que “um crescimento nos ataques contra as nossas redes e particularmente contra redes governamentais” levou oficiais a considerarem a proibição. A falha do iOS do iPhone, da Apple, que permite que o aparelho seja invadido por causa de uma falha nos PDFs (foi ela, também, que permitiu o jailbreak do iPhone 4) também foi levada em consideração pelos analistas na proibição.

O governo da Alemanha é dono de 15% da Deutsche Telekom diretamente. Outros 17% também pertecem à máquina estatal, através do banco públivo KfW, dono dos papéis.