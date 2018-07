Hackers descobrem cavalo de Troia que poderia ativar câmeras e registrar atividades dos navegadores

Um grupo de hackers alemães afirma ter encontrado um vírus criado pelo governo para espionar os usuários do país. O Chaos Computer Club (CCC) anunciou em seu site que conseguiu acessar o código fonte de um cavalo de Troia desenvolvido pela polícia alemã, e descobrir que o programa poderia ser usado para ativar o microfone do computador ou da câmera e registar as atividades on-line do usuário.

Desde 2008, a polícia alemã tem permissão legal para instalar spywares em computadores de pessoas suspeitas para registrar as atividades do usuário , mas é proibida de acessar ou instalar qualquer outro programa. Segundo o CCC, o software da polícia seria capaz de ir além do que é permitido pela lei.

“Nossa análise revelou, mais uma vez, que as agências de combate ao crime vão ultrapassar sua autoridade se não forem cuidadosamente vigiadas. Neste caso, funções claramente destinadas a quebrar a lei foram implementadas no vírus: eles foram feitos para carregar e executar um código arbitrário no sistema do usuário”, diz o CCC.

A empresa de segurança Sophos confirmou que o cavalo de Tróia é capaz de espionar softwares de mensagens instantâneas, navegadores de internet e fotografar o que aparece nas telas de usuário. O consultor da Sophos, Graham Cluley, afirmou a revista NewScientist que não há como afirmar que o software tenha sido criado pelo governo alemão.

Ao ser infectado pelo vírus, o computador passa a estar aberto a ação de qualquer pessoa que acesse o sistema. ” O nível de segurança dos computadores infectados é comparável a definir todas as senhas como ’1234′ “, diz o CCC.