BRASÍLIA – O ministro de Ciência e Tecnologia, Aloizio Mercadante, disse há pouco nesta quinta-feira, 13, que o governo avançou nas discussões com a Foxconn Technology Group para a instalação no Brasil de uma fábrica de telas para tablets, televisores e computadores.

O presidente da companhia, Terry Gou, esteve nesta quinta com a presidente Dilma Rousseff, no Palácio do Planalto, mas não quis antecipar o volume da parceria com o BNDES e os sócios nacionais com quem está negociando.

Terry Gou confirmou que a empresa começará a montagem de iPhones e iPads no Brasil, na cidade de Jundiaí (SP), e que está negociando com o governo a entrada de sócios nacionais para receber transferência de tecnologia. Segundo ele, os investimentos da empresa poderão chegar a US$ 12 bilhões, mas que tudo vai depender do tamanho do projeto e da duração do investimento.

De acordo com o ministro Aloizio Mercadante, que acompanhou a audiência, a participação do BNDES na fabricação de telas é ”indispensável”. Ele informou que a Foxconn está negociando com seis estados brasileiros para definir a localização da fábrica e que poderá ser mais de uma unidade. Disse também que está sendo negociado treinamento de engenheiros brasileiros na China, porque o Brasil será o primeiro país ocidental a sediar uma fábrica de telas.

/ Yuri Dantas (AGÊNCIA ESTADO)