Governo brasileiro notifica Google por captura de dados de geolocalização dos usuários

A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), ligada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, notificou nesta sexta, 16, o Google por capturar dados de geolocalização de usuários brasileiros, inclusive em hipóteses em que eles tenham se manifestado contrariamente a isso.

A Senacon quer que o Google explique se a prática existia e como isso era feito. A empresa tem o prazo de 10 dias para responder aos questionamentos do órgão de defesa do consumidor. O Google diz que ainda não foi notificado e está tentando saber mais detalhes do caso antes de se pronunciar.

A gigante das buscas não é a primeira investigada e notificada pela Senacon. Na quarta, 14, ela notificou o Facebook pelo caso de funcionários terceirizados que escutavam os áudios dos usuários.

A abordagem mais dura do Senacon junto a empresas de tecnologia faz parte também do interesse do governo brasileiro de ingressar a OCDE. "Existe uma conexão absoluta entre os fatos. Já fizemos o pedido para aderir a todo o normativo de defesa do consumidor", disse ao Estado Luciano Timm, Secretário Nacional do Consumidor, na ocasião da notificação do Facebook. Ele também já havia alertado para a possibilidade de novas notificações para empresas de tecnologia.