O governo britânico publicou na internet todas suas despesas acima de 25 mil libras (cerca de R$ 68.650), no que qualificou de exercício de transparência.

Segundo a análise da emissora estatal “BBC”, a empresa privada que mais dinheiro público recebeu foi a Capita, com 3,3 bilhões de libras (cerca de R$ 9 bilhões).

O príncipe Charles, por sua vez, recebeu um cheque do Ministério da Justiça equivalente a 667 mil libras (R$ 1,831 milhão) pela prisão de Dartmoor, que fica em um terreno de sua propriedade.

O herdeiro do trono ganhou ainda 677 mil libras (R$1,858 milhão) do Ministério da Defesa por permitir o acesso do Exército a esses mesmos terrenos.

Outras empresas do setor privado que receberam elevadas somas públicas foram a Trillium, do setor imobiliário, e a multinacional eletrônica Hewlett Packard, cada uma com 285 milhões de libras (R$ 782,581 milhões) desde as eleições nacionais, em maio.

As auditoras KPMG e Pricewaterhousecoopers obtiveram cada uma 22,5 milhões de libras (R$ 61,783 milhões) dos cofres públicos por seus contratos com o governo.

/ EFE