??? Ministro diz que será necessário fechar parcerias em função do baixo orçamento previsto para o PNBL

O ministro toma a Coreia do Sul como exemplo e diz serem necessárias parcerias para o plano. FOTO: Beto Barata/AE

SÃO PAULO – O governo deve realizar licitações específicas para oferta de serviços de telefonia e internet em áreas rurais, afirmou nesta sexta-feira, 17, o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo. Segundo ele, a Telebrás está buscando parcerias junto a empresas e possíveis investidores para o Plano Nacional de Banda Larga (PNBL).

“Nosso orçamento não é folgado. Queremos atrair parceiros (para projetos de infraestrutura)”, disse Bernardo durante apresentação em congresso do setor em São Paulo.

Em maio, o ministro Paulo Bernardo comentou a possível parceria entre a TIM e governo ao Estado. “Estamos abertos para conversar com a TIM ou qualquer outra empresa que queira fazer parceria nisso”, ressaltou. “Está cada vez mais forte uma percepção de que se somar potencial de crescimento do mercado brasileiro com condições mais favoráveis de preço e qualidade, vai ‘bombar’ a questão da banda larga”.

O PNBL foi lançado pelo governo em maio de 2010 com a meta de levar internet de alta velocidade a 4.283 municípios brasileiros até 2014, por meio de uma rede de cerca de 30 mil quilômetros, e com preço para o consumidor final menor do que os praticados atualmente.

Na semana passada, a Telebrás assinou o primeiro contrato de fornecimento de banda larga dentro do PNBL com o provedor de acesso Sadnet, em Santo Antônio do Descoberto (GO). O preço do megabite ao consumidor será de R$ 35.

Bernardo disse ainda que a nova política industrial do governo prevê incentivos para atrair fabricantes de dispositivos eletrônicos, a exemplo das medidas adotadas para desoneração de tablets.

No final de maio, uma medida provisória passou a incluir computadores tablets no regime que dá incentivos fiscais para a produção de bens de informática.

A inclusão dos tablets na chamada “Lei do Bem” permite que o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) baixe nestes produtos de 15% para 3% . Além disso, a alíquota do PIS/Cofins cai de 9,25% para zero.

/ Sérgio Spagnuolo (Reuters)

