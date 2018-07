SÃO PAULO – O sistema de pagamentos Apple Pay ganhou um endosso especial nesta sexta-feira, ao permitir a inclusão de cartões de débito da previdência social norte-americana e de agências do governo.

O anúncio foi feito pelo presidente da Apple, Tim Cook, durante uma conferência do governo sobre cibersegurança e proteção ao consumidor que contou com a presença do presidente Barack Obama. O evento aconteceu no Vale do Silício, na cidade de Palo Alto.

A novidade “tem um grande valor promocional” para a Apple, nas palavras de um consultor ouvido pela Bloomberg. “Faz parecer que o governo federal está endossando o Apple Pay”.

Com o acordo, pessoas que recebem benefícios sociais através de cartões de débito emitidos pelo governo, como aposentados e veteranos de guerra, podem cadastrar o cartão no Apple Pay e usá-lo através do aplicativo. Cartões do governo usados por setores públicos para compras oficiais também podem ser inscritos no sistema da Apple. Estes últimos foram responsáveis por 87,4 milhões de transações anuais, no valor de aproximadamente US$ 26,4 bilhões.

Outro pagamento com Apple Pay que agora será possível graças ao acordo com o governo é para entrada em parques nacionais.

No Apple Pay, o usuário pode acrescentar cartões de crédito ao celular (em conjunção com o aplicativo Apple Passbook, simplesmente tirando uma foto do cartão e autorizando o processo no banco) e realizar pagamentos apenas encostando seu iPhone em um terminal de vendas, com os dados sendo transmitidos pela tecnologia NFC.

De acordo com a Apple, seu sistema é seguro pois não são armazenadas informações sobre o cartão e nem os comerciantes têm acesso a elas. Em vez disso, criptografa os dados e gera um número novo para cada transação. No final de tudo, o usuário ainda deve usar o Touch ID (o leitor biométrico da Apple, localizado no botão Home do celular) para autenticar a compra.

O serviço foi lançado pela empresa em setembro de 2014 junto com os smartphones iPhone 6 e iPhone 6 Plus. De saída, a empresa anunciou que a tecnologia seria aceita em 220 mil pontos de venda nos EUA.

Pouco tempo depois, algumas grandes varejistas norte-americanas, como Wal-Mart, Rite Aid e CVS HealthCorp, disseram que não pretendiam usar o serviço da Apple por estarem desenvolvendosistemas concorrentes que impulsionam seus lucros por eliminar taxas de transação com cartões de crédito.

Não há nenhuma previsão oficial da chegada do sistema ao Brasil, mas ele pode estar próximo. A revista Época Negócios, citando fontes próximas ao assunto, publicou que os bancos Bradesco e Itaú estariam em negociações com a fabricante do iPhone para estrear o Apple Pay no Brasil.