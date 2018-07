A empresa obteve certificado que permite que seu aparelho seja utilizado por órgãos públicos do País

TORONTO – O tablet PlayBook da Research in Motion (RIM) recebeu autorização para ser usado por órgãos do Governo Federal dos Estados Unidos, disse a empresa nesta quinta-feira, 21. É o primeiro aparelho desse tipo a receber a certificação FIPS 140-2.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

“Esta certificação (…) permite ao Governo Federal dos Estados Unidos adquirir (o tablet) com confiança, sabendo que o PlayBook cumpre com os requisitos da política computacional para a proteção de informação”, disse Scott Totzke, vice-presidente de segurança do BlackBerry para a RIM.

Aparelhos da RIM tem a reputação de manter em alta segurança dados corporativos e governamentais, o que coloca a empresa em uma situação de predomínio em prestação de serviços a banqueiros, advogados e políticos. O seu domínio, no entanto, está debilitado em função da abertura por parte das empresas permitindo que seus funcionários usem outros tipos de aparelhos.

Após a notícia, as ações da RIM subiram até 5% nesta quinta, para logo fechar com uma alta de 4,8%, batendo US$ 27,92.

As ações perderam mais da metade de seu valor desde o início de 2011, afetadas pelo fracassado lançamento do tablet PlayBook (a primeira versão) e o temor de que os aparelhos RIM não consigam provocar um impacto comparável a iPhone e iPad da Apple, e a outros aparelhos equipados com o sistema operacional Android, do Google.

O Padrão Federal de Processamento da Informação 140-2 (FIPS 140-2) é usado para julgar a segurança de aparelhos móveis, servidores, roteadores e firewalls para usso de órgãos federais, como a FBI.

A Apple solicitou também a certificação para seus aparelhos iPhone e iPad.

/Alastair Sharp (Reuters)