Agência de Segurança Nacional norte-americana vai participar de conferência anual de hackers para recrutar talentos

Richard “Dickie” George, diretor técnico da divisão de proteção de informações da NSA. FOTO: REUTERS

WASHINGTON – A Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos (NSA) tem um desafio para os hackers que se gabam de suas capacidades: provar do que são capazes de trabalhar nos “problemas mais difíceis do planeta”.

Os talentos dos hackers estão sendo amplamente requisitados pelo governo dos EUA para ajudar no combate das guerras digitais que representam ameaça crescente à segurança do país, e eles são escassos.

Por isso, diversas agências federais norte-americanas — DOD, DHS, Nasa, NSA — participarão da Defcon, uma conferência anual de hackers que acontece esta semana em Las Vegas. A inscrição para o evento custa US$ 150, pagos em dinheiro, sem registro de nomes. O número de participantes esperado é de mais de 10 mil.

A NSA está entre os mais ávidos participantes dessa busca. A agência de espionagem desempenha papel tanto ofensivo quanto defensivo nas guerras virtuais. Conduz escutas eletrônicas contra adversários e protege as redes de computadores norte-americanas que hospedam material altamente secreto e representam um cobiçado alvo para os inimigos dos EUA.

“Hoje, estamos em busca de guerreiros digitais e não de cientistas espaciais”, disse Richard “Dickie” George, diretor técnico da divisão de proteção de informações da NSA, que cuida das operações de defesa cibernética da agência.

“É a corrida em que estamos envolvidos hoje. E precisamos dos melhores e mais brilhantes profissionais para assumir esse status de guerreiros virtuais”, declarou em entrevista à Reuters.

A NSA vai contratar cerca de 1,5 mil pessoas no ano fiscal que se encerra em 20 de setembro e número semelhante no ano que vem, a maioria das quais especialistas em combate virtual. Com pouco mais de 30 mil funcionários, a NSA, sediada em Fort Meade, Maryland, tem porte muito maior que o de todas as demais agências de inteligência norte-americanas, incluindo a Agência Central de Inteligência (CIA).

A organização também realiza operações de espionagem cibernética e outras ações ofensivas, algo que raramente ou nunca discute publicamente.

Na Defcon, porém, a NSA e demais organizações federais estarão concorrendo com a iniciativa privada pelo talento dos hackers.

A Agência precisa de especialistas em segurança digital para proteger melhor suas redes, defendê-las com atualizações, realizar “testes de penetração” em busca de brechas de segurança e procurar sinais de quaisquer ataques.

A NSA está expandindo suas fileiras de hackers, mas George diz que esse é um talento escasso. “Está sendo difícil encontrar as pessoas de que precisamos.”

/ Tabassum Zakaria (REUTERS)