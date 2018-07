Governo inglês critica redes sociais por não protegerem as crianças

O chefe do departamento de Exploração Infantil e Proteção Online (CEOP, em inglês) do Reino Unido, Jim Gamble, criticou as redes sociais por não se preocuparem em proteger as crianças. O comentário foi direcionado especificamente ao Facebook e MySpace, pois veio logo depois que o Bebo – uma das maiores redes sociais da Europa – passou a exibir um botão para que os usuários denunciem os agressores.

18/11/2009 | 20h14