Página foi pichada e tirada do ar na madrugada desta quinta-feira

BRASÍLIA – O governo federal investiga a invasão do Blog do Planalto, espaço ligado à Secretaria de Comunicação da Presidência da República, ocorrido nesta madrugada.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

O blog foi “pichado” por um hacker invasor e retirado do ar, informou nota da Dataprev, empresa de tecnologia da Previdência Social, em seu site. O acesso ao site foi reestabelecido por volta de 9h.

O órgão informou estar analisando o incidente, “por meio de rastreamento dos servidores que mantêm o Blog do Planalto, para verificar as causas desta ocorrência”.

Em junho, cerca de 200 sites de órgãos públicos brasileiros foram alvos de hackers, dos quais 20 eram do governo federal. O portal da Presidência da República chegou a ser retirado do ar. Sites do IBGE e da Receita Federal também foram invadidos mas, segundo o governo, nenhum dado sigilo foi acessado.

/ Hugo Bachega (REUTERS)