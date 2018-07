A cinco anos do início dos jogos, a Copa do Mundo no Brasil começa tomar forma – por enquanto, no campo virtual. O site oficial da Copa foi lançado hoje em São Paulo pelo ministro do Turismo, Luiz Barretto. O site tem um guia com as 12 capitais que sediarão os jogos e uma linha do tempo bem legal com todas as Copas do Mundo que já aconteceram.

Vai lá: www.copa2014.turismo.gov.br