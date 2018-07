Pelo Twitter, Dilma anunciou que órgão do governo deve implementar serviço de e-mail criptografado contra espionagem

*Atualização às 20h: a Serpro apresentou ao público a nova versão do sistema de e-mail na tarde desta segunda, 14.

SÃO PAULO – A presidente Dilma Roussef anunciou no Twitter que determinou ao Serpro a implantação de um sistema de e-mail em todo o governo, mais seguro do que o atual, visando a defesa da privacidade das informações trocadas entre membros do governo. Em setembro, o ministro Paulo Bernardo, das Comunicações, havia adiantado que o Executivo trabalhava em um sistema mais seguro e que os testes começariam a ser feitos neste mês.

“Determinei ao Serpro a implantação de sistema seguro de e-mails em todo o governo federal. Esta é a primeira medida para ampliar a privacidade e a inviolabilidade de mensagens oficiais. É preciso mais segurança nas mensagens para prevenir possível espionagem”, disse Dilma Roussef, em três mensagens publicadas em seguida.

A presidente encaminhou o pedido ao Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), responsável pelo desenvolvimento de softwares para o governo. O órgão já é o responsável por um serviço de e-mail público chamado Expresso, um software livre de caráter corporativo, disponível a um público restrito. O serviço, baseado em criptografia para troca de mensagens, atende uma demanda anunciado pelo ministro de que funcionasse em um servidor puramente nacional, o que faria com que as informações não tivessem que passar por computadores no exterior, como acontece quando se usa serviços populares como o Gmail (Google), Hotmail (Microsoft) ou Yahoo!Mail.

A informação anterior era a de que o Correios estaria encarregado do desenvolvimento da solução, com previsão para ser lançado no segundo semestre de 2014. A empresa estatal trabalharia com um sistema corporativo de certificação de entrega, mas após a notícia – possível através dos documentos vazados por Edward Snowden – de que a Agência Nacional de Segurança americana espiava o governo brasileiro, maiores exigências foram feitas e o software teve que ganhar novos atributos.

