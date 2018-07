Ministro Paulo Bernardo considera “apertado” o prazo até 30 de junho para que empresas apresentem projetos de banda larga

Dayanne Sousa

SÃO PAULO – O ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, reiterou que considerou “apertado” o prazo dado, até 30 de junho, para o envio de projetos de empresas interessadas em participar do regime especial de tributação do Programa Nacional de Banda Larga (PNBL).

Dessa forma, o ministro afirmou que o adiamento para mais um ano deve ser aprovado pelo Congresso na próxima semana. A proposta foi feita pelo senador José Pimentel (PT-CE), que apresentou uma emenda à Medida Provisória 606. A medida já foi aprovada na Câmara e precisa ser votada no Senado.

O ministro falou à imprensa durante encontro de provedores de internet, promovido pela Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações (Abrint) em São Paulo.

Bernardo afirmou que reconhece que o regime especial de tributação do Programa Nacional de Banda Larga para a

Implantação de Redes de Telecomunicações (REPNBL-Redes) ainda tem algumas pendências. Além da questão da

prorrogação do prazo, ele destacou que é preciso mais definição sobre a atuação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

