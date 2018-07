Paulo Bernardo, ministro das Comunicações. FOTO: Jamil Bittar/ Reuters

O governo vai rever o Plano Nacional de Banda Larga (PNBL) e incluir estados como Roraima e Amapá, que, hoje, não estão contemplados nas áreas inicialmente previstas para ter cobertura do programa do governo que tem como meta levar internet rápida por um preço acessível para todos os municípios brasileiros.

—-

“Nós vamos rever o Plano Nacional de Banda Larga e incluir todos os estados”, afirmou há pouco o ministro das Comunicações Paulo Bernardo.

O compromisso do ministro foi uma resposta ao questionamento da senadora Ângela Portela (PT-RR), durante audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado. Segundo Bernardo, a Eletronorte usa uma linha de transmissão da Venezuela para abastecer Roraima e a rede de fibras óticas dessa linha será usada para levar banda larga para a região Norte.

O ministro destacou também que está havendo “multiplicação de esforços” para interligar a infraestrutura de fibras óticas nos países da América do Sul. Segundo Bernardo, foi assinado um protocolo de intenções com a Argentina e negociações com o Paraguai, através da linha de Itaipu. O financiamento da expansão dessa infraestrutura seria feita com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

O ministro informou que ontem esteve reunido com representantes do BID para tratar do assunto. Nos próximos dias, informou Bernardo, deve ser formalizada a Secretaria de Inclusão Digital do Ministério das Comunicações.

/ Karla Mendes (Agência Estado)