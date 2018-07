Serviço de mensagens instantâneas gratuitas foi bloqueado no país; ‘dia triste para a liberdade’, diz empresa

MADRI – O popular serviço de mensagem instantânea WhatsApp foi bloqueado na Síria, informou nesta segunda-feira, 5, a própria companhia em sua conta oficial no Twitter. A empresa disse que hoje é “um dia triste para a liberdade”, mas não informou se a medida era temporária ou definitiva.

Serviços de mensagem deste tipo estão revolucionando a comunicação e vem desempenhando um papel importante na mobilização de cidadãos contra governos, o que vem ocorrendo com frequencia na Primavera Árabe.

Esta não é a primeira vez que regimes autoritários bloqueiam este tipo de serviço.

A popularidade do dispositivo é tanta que as principais operadoras de telefonia celular do mundo deverão oferecer a partir do ano que vem um sistema similar ao WhatsApp que funcionaria na maioria dos aparelhos.

/ EFE