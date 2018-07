O projeto ‘Banda larga 0800′ quer testar sistema de acesso móvel gratuito a páginas do governo

SÃO PAULO – O ministério das Comunicações apresentou nesta quinta-feira, 12, o projeto “Banda Larga 0800″ que prevê a garantia de acesso gratuito a páginas de interesse público por meio de celulares. A ideia do serviço é permitir que usuários consigam acessar as páginas determinadas mesmo que não sendo assinantes de planos de internet móvel.

O projeto dará início ao seu período de testes neste sábado, 14, na cidade-satélite de São Sebastião, no Distrito Federal. Lá, as operadoras Oi, Vivo, Claro e Tim além de oferecer aparelhos a 80 pessoas, arcarão com todos os custos e suporte da operação.

Inicialmente, os testes serão feitos acessando a página http://bandalarga.0800.br. A ideia é que futuramente mais órgãos do governo criem páginas com esse domínio.

Para isso, e para que o acesso gratuito seja possível, os donos das páginas é que pagarão pela conexão utilizada para o acesso de cada usuário – assim como funciona o serviço 0800 de telefonia.

O portal do Ministério reuniu mais informações sobre o projeto, veja aqui.